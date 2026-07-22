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Giriş Tarihi: 22.07.2026 20:18

Tekne ücreti tartışmasında kan aktı: 1’i ağır, 3 yaralı!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki marina bölgesinde tur düzenleyen tekneciler ile vatandaşlar arasında ücret tartışması çıktı. Olayda 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Tekne ücreti tartışmasında kan aktı: 1’i ağır, 3 yaralı!
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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'de yaşandı. İddiaya göre, baraj gölü üzerinde tur düzenleyen tekneciler ile vatandaşlar arasında tekne ücreti nedeniyle başlayan tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 vatandaş yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri ile çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 42 yaşındaki Kerim A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Tekne ücreti tartışmasında kan aktı: 1’i ağır, 3 yaralı!
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