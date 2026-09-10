Tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışmışlardı: FETÖ üyeleri adliyeye sevk edildi

12 ŞAHIS YAKALANDI

Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacak FETÖ'den işlemli şahısların Peter Pan isimli tekne içerisinde ve Datça açıklarında uluslararası sulara yakın bölgede bulundukları belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte durdurulan teknede, 1 tekne kaptanı, 9 FETÖ mensubu ve 2 çocuk olmak üzere toplam 12 şahıs yakalandı. 2 çocuk işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.