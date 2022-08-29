Teknofest 2022 nerede ve ne zaman? Teknofest kayıt nasıl yapılır?

Teknofest kayıt için teknofest.org üzerinden işlemler başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek festival Model Uygu Yarışması, Roket Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması gibi etkinliklere sahne olacak. Etkinliği ziyaret etmek isteyenler Teknofest nerede, nasıl gidilir sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Teknofest ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte festival hakkında merak edilenler…
TEKNOFEST 2022 NE ZAMAN?
Bu yıl Teknofest 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Yaklaşık bir hafta sürecek etkinlik çeşitli yarışmaların adresi olacak.
TEKNOFEST KAYIT NASIL YAPILIR?
İşlemler teknofest.org adresi üzerinden gerçekleşecek. Kayıtlar arasında "teknofest 2022 ziyaretçi kaydı", "teknofest 2022 okul başvurusu" ve "teknofest 2022 ziyaretçi kontrol" gibi başlıklar bulunuyor.
Bu noktada ilgili seçenek işaretlenecek ve yönlendirilen sayfada kayıt tamamlanacak.
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