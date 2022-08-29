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Giriş Tarihi: 29.8.2022 11:43

Teknofest 2022 nerede ve ne zaman? Teknofest kayıt nasıl yapılır?

Teknofest 2022 takvimi bu yıl da dolu bir programı gözler önüne seriyor. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenleniyor. İlgililer Teknofest ne zaman başlıyor ve bitiyor sorularına yanıt arıyor. Festivale ziyaretçi olarak katılmak isteyenler soruyor: Teknofest kayıt nasıl yapılır? Bilim dolu festival Karadeniz bölgesinde toplandı. Peki, Teknofest nerede, nasıl gidilir? İşte yanıtlar…

Teknofest 2022 nerede ve ne zaman? Teknofest kayıt nasıl yapılır?

Teknofest kayıt için teknofest.org üzerinden işlemler başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek festival Model Uygu Yarışması, Roket Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması gibi etkinliklere sahne olacak. Etkinliği ziyaret etmek isteyenler Teknofest nerede, nasıl gidilir sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Teknofest ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte festival hakkında merak edilenler…

TEKNOFEST 2022 NE ZAMAN?

Bu yıl Teknofest 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Yaklaşık bir hafta sürecek etkinlik çeşitli yarışmaların adresi olacak.

TEKNOFEST NEREDE?

2022 Teknofest bu yıl Samsun Çarşamba Havalimanı'nda!

Düzenlenecek yarışmalar şöyle:

Model Uygu Yarışması

Roket Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

TEKNOFEST KAYIT NASIL YAPILIR?

İşlemler teknofest.org adresi üzerinden gerçekleşecek. Kayıtlar arasında "teknofest 2022 ziyaretçi kaydı", "teknofest 2022 okul başvurusu" ve "teknofest 2022 ziyaretçi kontrol" gibi başlıklar bulunuyor.

Bu noktada ilgili seçenek işaretlenecek ve yönlendirilen sayfada kayıt tamamlanacak.

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Teknofest 2022 nerede ve ne zaman? Teknofest kayıt nasıl yapılır?
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