Teknofest 2022 nerede ve ne zaman? Teknofest kayıt nasıl yapılır?

Teknofest kayıt için teknofest.org üzerinden işlemler başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek festival Model Uygu Yarışması, Roket Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması gibi etkinliklere sahne olacak. Etkinliği ziyaret etmek isteyenler Teknofest nerede, nasıl gidilir sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Teknofest ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte festival hakkında merak edilenler…