TEKNOFEST 2025’e Atatürk Üniversitesi damgası! 11 madalya büyük başarı yakaladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı'nın öncülüğünde düzenlenen festivale, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından binlerce öğrenci, akademisyen ve teknoloji tutkunu katılım sağladı.

Atatürk Üniversitesi, festivalde sergilediği güçlü performansla 4 birincilik, 3 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek toplamda 11 madalya ile kürsüden inmedi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun öncülüğünde son yıllarda büyük bir akademik ve teknolojik dönüşüm yaşayan Atatürk Üniversitesi, bu başarısıyla yenilikçi vizyonunun somut bir yansımasını ortaya koydu.

4 ALTIN MADALYA İLE GELEN BÜYÜK BAŞARI

Festival kapsamında Atatürk Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, farklı kategorilerde geliştirdikleri yenilikçi projelerle büyük takdir topladı.

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Eğitim Kategorisinde, Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Hatice Nur Akdoğan'ın geliştirdiği ve Doç. Dr. Deniz Dal danışmanlığında yürütülen "DislexPen: Disleksi ve Disgrafi İçin Yapay Zekâ Destekli Akıllı Kalem" projesi, Türkiye birinciliği elde etti. Aynı şekilde, 5G Konumlandırma Yarışmasında yarışan "KARMAKAFAI" takımı da Yağmur Yaşarbaş kaptanlığında, mezun mühendislerden oluşan ekibiyle birincilik ödülünü kazandı. Takım üyeleri Zeynep Sude Kırmacı ve Muhammed Nurettin Yıldız, projelerini Doç. Dr. Mete Yağanoğlu'nun danışmanlığında başarıyla tamamladı.

Üniversitenin dikkat çeken bir diğer birincilik ödülü, Emirhan Varcan ve Tuba Çakıcı Can tarafından geliştirilen, iletişim ve enerji altyapılarında yaşanan kesintilerin kaynağını hızlı bir şekilde tespit edebilen mikrodenetleyici tabanlı akıllı alarm ve bildirim sistemiyle kazanıldı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Bölümü öğrencileri tarafından geliştirilen bu yenilikçi buluş, altyapı arızalarının hızlı tespiti açısından önemli bir çözüm sundu. Ayrıca, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı doktora mezunu Dr. Habibe Güneş, Prof. Dr. Sevda Küçük danışmanlığında gerçekleştirdiği "Görsel ve fiziksel programlamaya dayalı fen etkinliklerinin öğretmen adayları üzerindeki etkileri" başlıklı tez çalışmasıyla Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Türkiye birincisi oldu.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR İLE KÜRSÜDE

Türkiye ikincilikleri arasında ise dikkat çeken projeler yer aldı. Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Köksal Erentürk danışmanlığında hazırlanan, Tturksrocket takımının katıldığı Dikey İnişli Roket Yarışması, üniversiteye ikincilik kazandırdı. Ayrıca, Doç. Dr. Bahar Çiftçi öncülüğünde geliştirilen "Terapötik Dokunmatik Sistem" projesi, fiziksel temas, ses ve sıcaklık yoluyla hastalara psikolojik rahatlama sağlamayı amaçlayan yapısıyla ikinci oldu. Prof. Dr. Yahya Bulut'un geliştirdiği ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir yenilik olan "Topraksız Canlı Rulo Çim" projesi de aynı kategoride Türkiye ikinciliği elde etti.

HAYATA DOKUNAN PROJELER DERECEYLE DÖNDÜ

Üçüncülük ödülleri ise sağlık ve akıllı sistemler alanındaki projelerden geldi. Doç. Dr. Bahar Çiftçi ile Uzman Hemşire Ensar Doğan'ın ortak çalışması olan "İdrar Kateteri Taşıma Çantası", uzun süreli kateter kullanan hastalar için geliştirilmiş hijyenik ve konforlu yapısıyla Türkiye üçüncüsü oldu. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Samet Can Akbulut ve Hümeyra Ören'in, Doç. Dr. Deniz Dal danışmanlığında geliştirdiği "DIAASSIST: Diyabetliler İçin Yapay Zekâ Destekli Otomatik Karbonhidrat Sayımı ve İnsülin Dozu Hesaplama Uygulaması" projesi, Sağlık Kategorisinde üçüncülüğe layık görüldü. Aynı danışmanın rehberliğinde geliştirilen bir diğer proje olan "Hygine Track", kamusal alanlardaki tuvaletlerde hijyen ve yoğunluk takibini mümkün kılan IoT tabanlı sistem önerisiyle Akıllı Şehirler ve Ulaşım kategorisinde üçüncü oldu. Son olarak, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Coşkunçay danışmanlığında geliştirilen ve hayvanseverleri sosyal medya, ilan ve barınak sistemiyle bir araya getiren "DostAra" mobil uygulaması, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

REKTÖR HACIMÜFTÜOĞLU: TÜM MENSUPLARIMIZI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, TEKNOFEST'in Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin en güçlü yansımalarından biri olduğunu vurgulayarak, bu prestijli platformda Atatürk Üniversitesinin 11 ödül ile temsil edilmesinden büyük bir gurur duyduklarını ifade etti. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, başarı elde eden tüm öğrenci ve akademisyenleri tebrik ederken, üniversite bünyesinde bilim, teknoloji ve yenilikçilik odaklı çalışmalar yürüten herkesi her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirtti.