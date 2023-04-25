Haberler Yaşam Haberleri TEKNOFEST başlıyor
Giriş Tarihi: 26.4.2023

TEKNOFEST başlıyor

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
TEKNOFEST başlıyor
Cumhuriyet'in 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST, teknoloji meraklılarını ağırlayacak. Son dönem savunma sanayii atılımında Türkiye'nin gururu olan ve gökyüzünde süzülmeye başlayan insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma da dün Çorlu'dan saat 12.32'de kalkarak, festivalin gerçekleştirileceği Atatürk Havalimanı'na uçtu ve saat 13.09'da başarılı iniş yaptı. Bu uçuş ile Bayraktar Kızılelma, ilk kez test uçuşlarının yapıldığı havalimanından başka bir havaalanına uçarak intikal etti. Kızılelma'ya uzak kol uçuşunda Bayraktar Akıncı TİHA eşlik etti. Baykar tarafından yüzde 100 öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya vatandaşların yoğun bir ilgi göstermesi bekleniyor.



İSTANBUL ÜZERİNDE SELAMLAMA UÇUŞU
Türk Hava Kuvvetleri, TEKNOFEST kapsamında İstanbul üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bir fotoğrafta, Sarayburnu'nda bağlı olan TCG Anadolu gemisi de yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li Koalisyon ortağı Ali Babacan'dan itiraf: Seçmenimiz CHP'ye oy vermez
Terör örgütü PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na bir destek çağrısı daha! PKK elebaşı Bese Hozat’tan alçak tehdit
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs mesajı: Koalisyon ortakları teröristlere ümit veriyor
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi: Güzel haberi Haluk Bayraktar duyurdu!
Sözcü TV'de yüzler düştü! Siyaset bilimci Ali Çarkoğlu'nun o sözleri sonrası derin sessizlik oluştu
SON DAKİKA: Kirada yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılıyor! Fahiş kira artışlarına hapis geliyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Kandil'deki dostlarına net mesaj: Bu ülke terör devleti olmayacak
İYİ Parti'de büyük çöküş! Aytun Çıray, nedenleri 8 maddede sıraladı
HDP’liler evlat nöbeti tutan babayı darbetti: 15 kişilik grup tekme ve yumruklarla saldırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
TEKNOFEST başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA