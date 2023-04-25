TEKNOFEST başlıyor

Cumhuriyet'in 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST, teknoloji meraklılarını ağırlayacak. Son dönem savunma sanayii atılımında Türkiye'nin gururu olan ve gökyüzünde süzülmeye başlayan insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma da dün Çorlu'dan saat 12.32'de kalkarak, festivalin gerçekleştirileceği Atatürk Havalimanı'na uçtu ve saat 13.09'da başarılı iniş yaptı. Bu uçuş ile Bayraktar Kızılelma, ilk kez test uçuşlarının yapıldığı havalimanından başka bir havaalanına uçarak intikal etti. Kızılelma'ya uzak kol uçuşunda Bayraktar Akıncı TİHA eşlik etti. Baykar tarafından yüzde 100 öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya vatandaşların yoğun bir ilgi göstermesi bekleniyor.Türk Hava Kuvvetleri, TEKNOFEST kapsamında İstanbul üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bir fotoğrafta, Sarayburnu'nda bağlı olan TCG Anadolu gemisi de yer aldı.