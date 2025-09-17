TEKNOFEST coşkusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, kapılarını açtı. Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival ilk gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe sahne oldu. 58 ana, 137 alt kategoride yapılacak yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

GİTMEDEN KAYIT YAPTIRIN

TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki teknoloji yarışmalarına, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu. Festival kapsamında yapılan SOLOTÜRK, HÜRKUŞ ve Türk Yıldızları gösterileri nefes kesti. Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00- 19.00 saatlerinde olacak.

DİJİTAL ANSİKLOPEDİ MÜJDESİ

TEKNOFEST kuşağının yeni bir adım daha attığını, bunun da Küre Dijital Ansiklopedi olduğunu belirten Bayraktar, bu adımın T3 ve KÜME Vakfı'nın 1.5 yıldır titizlikle yürüttüğü çalışmaların eseri olduğunu ifade etti.

Bayraktar, Küre'nin yapay zekâ destekli, açık kaynaklı, her bilginin müellifinin belli olduğu, güvenilir bir referans kaynağı olacağını vurgulayarak, "Küre, sizlerin yazacağı, tartışacağı, yaşayan bir bilgi kaynağı olacak. Küre, dezenformasyon ve manipülasyonun karşısında hakikatin mecrası olacak" diye konuştu.

'BU YIL UFKUMUZU DAHA DA GENİŞLETTİK'

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yaptığı açılış konuşmasında "TEKNOFEST'te sadece parlak fikirleri ve yeni icatları görmüyoruz. O fikirleri çeliğe, koda, ürüne dönüştüren usta elleri ve zihinleri de görüyoruz. Bu yarışmalardaki her bir proje, yarının dünyaya damgasını vuracak teknoloji şirketlerinin habercisidir. Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik. 13'ü yeni olmak üzere toplamda 64 farklı yarışmayla, dünyanın en büyük teknoloji festivali olma rekorumuzu yeniliyoruz. TEKNOFEST, asırlardır süren taklit uykusuna, öğrenilmiş çaresizliğe en güçlü itiraz. Tam bağımsız Türkiye idealine ulaşacağız" dedi.