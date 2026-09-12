Teknofest Güneydoğu için geri sayım

Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle düzenlenecek. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan şehirlerinden biri olarak dikkati çeken Şanlıurfa, TEKNOFEST'e sadece ev sahibi olarak değil, yarışmacı olarak da güçlü bir hazırlık süreci yaşıyor. Göbeklitepe ve Karahantepe gibi insanlık tarihinin en eski mimari ve mühendislik miraslarına ev sahipliği yapan kent, festival sayesinde binlerce yıllık kadim mirasını geleceğin yerli ve milli teknolojileriyle aynı çatı altında buluşturacak. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TEKNOFEST Güneydoğu'ya ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Şıldak, geçen yıla oranla proje ve derece anlamında önemli bir gelişim gösterildiğini bildiren Şıldak, proje başvuru sayısının 13 binden 27 bine, finalist sayısının ise 20'den 34'e yükseldiğini kaydetti. AA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör