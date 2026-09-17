Teknofest heyecanı Diyarbakır’ı sardı

Diyarbakır'da TEKNOFEST
2026 kapsamında 11 farklı kategoride düzenlenecek yarışmalar başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2026 kapsamında, Dicle Üniversitesi ve Mezopotamya Fuar Alanı'nda 16-20 Eylül arasında yapılacak 11 yarışmada gençler hazırladıkları projeleri sunacak. Yarışmalara, Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İngiltere, Gürcistan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Azerbaycan ve Endonezya'dan gelen 2 bin 925 gençten oluşan 677 finalist takım katılıyor. Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan ve 18 Eylül'de sona erecek olan organizasyonda finalist takımlar "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Ortaokul Seviyesi", "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Lise Seviyesi" ve "Sağlıkta Yapay Zeka" kategorilerinde yarışacak. Yarışmaya katılan finalist takımlar 18-20 Eylül'de ise Mezopotamya Fuar Alanı'nda 8 kategoride yarışacak.
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Mete Efendioğlu - Editör