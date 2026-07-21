Teknofest heyecanı Siirt’te

Türkiye'nin Millî Teknoloji Hamlesi vizyonunun en önemli organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek Savaşan İHA Yarışmaları, 18 Ağustos-3 Eylül arasında Siirt Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Yarışmalar öncesinde yürütülecek hazırlık süreci, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlenen toplantıda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla değerlendirildi. Toplantıda; ulaşım, konaklama, güvenlik, altyapı çalışmaları, organizasyon planlaması, koordinasyon süreçleri ele alındı.

'GENÇLERE İLHAM VERECEK'

Vali Kemal Kızılkaya, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak olmanın Siirt açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Organizasyonun şehrin ulusal ve uluslararası tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Kızılkaya, TEKNOFEST'in aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayata da değer katacağını söyledi. TEKNOFEST'in gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyona yönelmesinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Kızılkaya, Savaşan İHA Yarışmaları'nın yerli ve millî teknolojilerin geliştirilmesine yönelik farkındalığı artıracağını, gençlere ilham vereceğini ve yeni başarı hikâyelerinin oluşmasına katkı sunacağını kaydetti.