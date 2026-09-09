TEKNOFEST İHA yarışmaları Malatya’da başladı: 113 finalist takım gökyüzünde yarışıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen İHA Yarışmaları, genç mühendisleri Malatya'da buluşturdu. 'Sabit Kanat', 'Döner Kanat' ve 'Serbest Görev' olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilen yarışmalara lise seviyesinden lisansüstü eğitime kadar farklı eğitim kademelerinden gençler katılıyor.