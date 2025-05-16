TEKNOFEST KKTC şampiyonları Cumhurbaşkanı Tatar’ın huzurunda

TEKNOFEST şampiyonlarını makamında kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin TEKNOFEST'i alnın akıyla tamamladığını belirterek, "TEKNOFEST'i 225 bin kişinin ziyaret etmesi bu başarının göstergesidir. Bir eğitim adası olan KKTC yazılım ve bilişim alanlarında da dünyada önemli bir yer edinecektir. YDÜ'nün TEKNOFEST'te elde ettiği başarılar da bu vizyonun hayat bulması açısından bizlere umut veriyor" dedi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de YDÜ'nün TEKNOFEST şampiyonu takımlarını tek tek tebrik ederek projeler ile ilgili bilgi aldı. Elde edilen başarıların önemine değinen Başçeri, TEKNOFEST ile oluşan güçlü rüzgarla yeni projelerin geliştirilmesi ve bunların üretime dönüşmesi için her zaman destekçi olacaklarını vurguladı. Finallerde Heavy Metal Takımı Araştırma Proje Yarışması Tarım Kategorisi'nde birinci olurken, EcOceanX Takımı ise Çevre ve Enerji Kategorisinde Araştırma Proje Yarışması Prestij Ödülü'nün sahibi olmuştu.