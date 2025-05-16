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Giriş Tarihi: 16.5.2025 09:45 Son Güncelleme: 16.5.2025 10:21

TEKNOFEST KKTC şampiyonları Cumhurbaşkanı Tatar’ın huzurunda

BU yıl-1-4 Mayıs tarihleri arasında yapılan TEKNOFEST KKTC 2025 finallerinde 5 proje ile yarışarak iki şampiyonluk kazanan Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, ödülleri ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
TEKNOFEST KKTC şampiyonları Cumhurbaşkanı Tatar’ın huzurunda

TEKNOFEST şampiyonlarını makamında kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin TEKNOFEST'i alnın akıyla tamamladığını belirterek, "TEKNOFEST'i 225 bin kişinin ziyaret etmesi bu başarının göstergesidir. Bir eğitim adası olan KKTC yazılım ve bilişim alanlarında da dünyada önemli bir yer edinecektir. YDÜ'nün TEKNOFEST'te elde ettiği başarılar da bu vizyonun hayat bulması açısından bizlere umut veriyor" dedi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de YDÜ'nün TEKNOFEST şampiyonu takımlarını tek tek tebrik ederek projeler ile ilgili bilgi aldı. Elde edilen başarıların önemine değinen Başçeri, TEKNOFEST ile oluşan güçlü rüzgarla yeni projelerin geliştirilmesi ve bunların üretime dönüşmesi için her zaman destekçi olacaklarını vurguladı. Finallerde Heavy Metal Takımı Araştırma Proje Yarışması Tarım Kategorisi'nde birinci olurken, EcOceanX Takımı ise Çevre ve Enerji Kategorisinde Araştırma Proje Yarışması Prestij Ödülü'nün sahibi olmuştu.

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TEKNOFEST KKTC şampiyonları Cumhurbaşkanı Tatar’ın huzurunda
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