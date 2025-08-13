TEKNOFEST Kuşağı, Türkiye’nin geleceğini inşa ediyor

Geleceğin otonom sürüş teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında bu yıl da heyecan dolu anlara sahne oldu. 10-13 Ağustos tarihleri arasında Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen organizasyonda takımlar, geliştirdikleri otonom sürüş algoritmalarıyla kıyasıya yarıştı. Yarışmanın final günü olan 13 Ağustos'ta, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Bilişim Vadisi'ne gelerek organizasyonu yerinde takip etti. Bayraktar ve Bakan Kacır, yarışmacı takımlarla bir araya gelerek gençlerin geliştirdiği projeleri inceleyip bilgi alarak başarılar diledi.

YERLİ OTONOM TEKNOLOJİLER İÇİN KRİTİK ADIM

TÜBİTAK ve Bilişim Vadisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışma, Türkiye'nin yerli ve milli otonom araç teknolojileri geliştirme hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyor. Öğrenciler ve genç mühendisler, yapay zeka destekli sürüş algoritmalarıyla donatılmış araçlarıyla parkurda en iyi sonuçları almak için mücadele etti. Final etabı büyük bir ilgiyle takip edilen organizasyon, genç girişimcilerin ve mühendislerin gerçek koşullarda test edebilecekleri bir ortam sunarak, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı yolunda atılmış değerli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

GENÇLERİMİZ GÜÇ VERDİ

Organizasyonu yerinde takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Ben inanıyorum ki buradan yetişen arkadaşlar, gençlerimiz Türkiye'nin yeni teknoloji hamlesinin öncüleri olacak. Artık bunun sonuçlarını görmeye başlıyoruz.Çok sayıda teknoloji gelişimimiz Teknofestten doğdu. Türkiyenin savunma sanayi firmaları, Türkiye'nin teknoloji geliştiren kurumlarına Teknofestte bu yolculuğa başlayan gençlerimiz güç verdi. Dolayısıyla biz burada heyecanı, coşkusuyla birlikte olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Yerli ve milli sosyal medya platformu next sosyal platformu ile ilgili sorulan soruya cevap veren Kacır, "Özellikle teknofest kuşağının sosyal medyada yerli ve milli bir platform geliştirme gayreti bence çok kıymetli. Her zaman şunu söylüyoruz. Teknolojik bağımsızlık, ekonomik bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlık siyasi bağımsızlığın anahtarıdır. ve bizler tam bağımsız türkiye iddiamızı takip etmek adına muhakkak teknolojinin her alanında bu iddiayı sahiplenmeliyiz. Bu sadece savunma sanayi ile bitmiyor. finanstan enerjiye, ulaştırmadan sağlığa, tarıma, gıdaya haberleşmeye tüm alanlarda teknolojiyi kendi imkanları ile geliştiren , öğreten bir ülke olmak Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğu için elzemdir Dolayısyla gençlerimizi Teknofest kuşağımızı böyle bir sosyal medya platformunu geliştirmiş olması türkiye ve dünyaya sunması bence takdire şayendir. Bizlerde sosyal medyada ve diğer kişisel ürün tercihlerimizde her zaman yerli ve milli olanın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.