TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! Otonom araçlardan su altı roketlerine büyük yarış

Bu yıl İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara toplam 2 bin 698 takım başvuruda bulundu. Bu takımlar arasından toplamda finale kalan 86 takım ve bin finalist dereceye girmek için kıyasıya mücadele edecek. Finalistler, Türkiye'nin farklı illerinden ve Özbekistan'dan katılım sağlayarak uluslararası bir rekabet ortamı da oluşturuyor.

İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI İLE DENİZİN DERİNLİKLERİNDE TEKNOLOJİ YARIŞI

ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, bu yıl 8'inci kez gerçekleştiriliyor ve ilk kez denizde yapılıyor. Takımlar, su altındaki senaryolara uygun olarak tasarladıkları uzaktan kumandalı ve/veya otonom su altı araçlarıyla yarışıyor. 2025 yılında 2 bin 351 takımın başvuru yaptığı yarışmada 42 takım finalde yarışıyor.

Dumlupınar'ı Kurtarma, Kayıp Hazine Avı: Atlantis'in İzinde ve Su Altı Kabloları Takibi ve Anomali Tespiti olmak üzere finalde üç önemli görev teması bulunuyor. Takımlar, tarihi bir denizaltının kurtarılmasından, su altı haritalama ve hazine bulmaya, deniz altı altyapısının korunmasına kadar kritik görevleri başarıyla tamamlamak için yarışacak. Yarışmanın ödülleri Temel Kategoride birincilik için 200.000 TL, ikincilik için 150 bin TL, üçüncülük için 120 bin TL, İleri Kategoride ise birincilik için 250 bin TL, ikincilik için 200 bin TL, üçüncülük için de 100 bin TL olacak. Ayrıca En Özgün Tasarım, En Özgün Yazılım ve En İyi Takım Ruhu ödülleri de sahiplerini bulacak.

YÜZEYDE OTONOM REKABET İNSANSIZ DENİZ ARACI YARIŞMASINDA

ASELSAN ve Milli Savunma Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması, otonom deniz araçlarının geliştirilmesini teşvik ediyor. 248 takımın başvuruda bulunduğu yarışmada, 28 takım ve 347 finalist finale kaldı. Takımlar bu heyecan verici yarışmada Nokta Takip, Engel Bulunan Ortamda Nokta Takip ve Kamikaze Angajman görevlerinde rekabet edecek. Yarışmada dereceye girenlere birincilik için 250 bin TL, ikincilik için 200 bin TL, üçüncülük için 150 bin TL ödül verilecek. Ayrıca En İyi Takım Ruhu, En Özgün Yazılım ve En İyi Tasarım ödülleri de takdim edilecek.

SU ALTI ROKET YARIŞMASI İLK KEZ MAVİ VATAN SAHNESİNDE

ROKETSAN yürütücülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Su Altı Roket Yarışması, katılımcılara su altı roket sistemleri geliştirme ve görevlerini başarıyla tamamlama fırsatı sunuyor. Yarışma, takımların yenilikçi, bağımsız çalışan ve yüksek hassasiyetli su altı araçları tasarlamalarını hedefliyor. Araçların, roket taşıma ve ateşleme mekanizmalarını güvenli ve otonom bir şekilde çalıştırabilmesi yarışmanın en önemli başarı kriterlerinden birini oluşturuyor.

Türkiye ve yurt dışından 99 takımın başvuruda bulunduğu yarışmada, 16 finalist takım ve 187 yarışmacı finale kalmayı başardı. 9 farklı ilden yarışan finalist takımların her biri 5 ila 15 kişiden oluşuyor. Dereceye giren takımları toplamda 750 bin TL'lik para ödülü bekliyor. Ek olarak En İyi Takım Ruhu ve En Özgün Tasarım ödülleri de bulunuyor.

TEKNOFEST 2025 Mavi Vatan teması kapsamında düzenlenen bu yarışmalar, Türkiye'nin denizcilik ve su altı teknolojilerinde geldiği noktayı sergilerken, geleceğin mühendislerine, yazılımcılarına ve yenilikçilerine ilham olacak. 28 – 31 Ağustos 2025'te İstanbul Tersanesi Komutanlığında gerçekleşen finaller, teknoloji ve deniz tutkunlarının kaçırmak istemeyeceği bir deneyim sunuyor.