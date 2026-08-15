TEKNOFEST Mavi Vatan dolu dolu geçecek

TEKNOFEST Mavi Vatan Gölcük Tersane Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, denizcilik kültürünün güç, koordinasyon, dayanışma ve ustalık gerektiren geleneksel becerileri, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenecek yarışmalarla izleyicilerin karşısına çıkacak.

KIYASIYA MÜCADELE

4 gün boyunca devam edecek halat çekme ve el incesi atma yarışlarının yanı sıra 22-23 Ağustos'ta dragon kürek yarışı yapılacak. Etkinlik, 90 metrelik halatın başında takımların mücadelesine, 30 metrelik el incesinin hedefe ulaşmasına ve 300 metrelik parkurda dragon kürek ekiplerinin yarışına sahne olacak.

GELENEK CANLANACAK

TEKNOFEST Mavi Vatan'ın en çekişmeli etkinliklerinden biri olması beklenen halat çekme yarışı, festival süresince 10.00- 11.30 saatlerinde gerçekleştirilecek. Toplam 15 takımın katılacağı yarışmada ekipler, 3 burgata 90 metrelik halatı kendi taraflarına çekebilmek için güçlerini ortaya koyacak. Denizcilik geleneğinin önemli uygulamalarından biri olan el incesi atma da etkinlikteki önemli yarışlardan biri olacak. Etkinlik boyunca 15.00-16.00 saatlerinde düzenlenecek yarışmaya 15 takım katılacak. Yarışmacılar, 30 metrelik el incesini hedefe doğru fırlatacak. Su üzerindeki en renkli mücadelelerinden biri olan dragon kürek yarışması da 22-23 Ağustos'ta 12.00-13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Yarışmada 13 takım mücadele edecek. Her takımda 10 sporcunun yer alacağı etkinlikte ekipler, 300 metrelik parkurda en hızlı şekilde bitişe ulaşmak için kürek çekecek.