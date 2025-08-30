TEKNOFEST Mavi Vatan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan"da üçüncü gün etkinlikleri başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor. 'TEKNOFEST Mavi Vatan' etkinliğinin üçüncü gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor. Hem Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de etkinlik alanında yer alan gemileri ve Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyen vatandaşlar İstanbul Tersanesi Komutanlığına akın etti.

Ellerinde Türk Bayrağı olan pek çok vatandaş, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri de etkinlik alanında büyük ilgi görüyor. TEKNOFEST Mavi Vatan'ın üçüncü gününde Emniyet Havacılık Yüksek İrtifa Konseri, SAT ve SAS Komutanlığı Gösterisi ve Dragon Kürek Yarışları düzenlenecek.

*Esra Çubuk: Denizlerdeki gücümüzü görebilmek çok güzel bir duygu. Bunlara sahip olduğumuzu bilmek, insanı gururlandırıyor. Dünya artık teknoloji çağındayken bizim de bir noktada onlara yetişebilmemiz ve ötesine geçebilmemiz çok daha anlamlı.

*Aydın Çubuk: TEKNOFEST Mavi Vatan denizlerdeki hakimiyetimizi ve bu noktada hangi teknolojilere sahip olduğumuzu görmemize imkan tanıdı. Bunun yanında stantları gezdiğimizde, gemilerin içine girip inceleyip ve komutanlarımızın da anlatımıyla daha nelere sahip olabileceğimizi ilham veriyor. Allah devletimizi her daim güçlü kılsın.

*Burcu Özbakır (41): Güzel bir etkinlik, çok güzel bir yer. Gemileri gezdik, Burgazada gemisini gezdik. O bu teknolojiler çok üst seviyeye çıkmış yani. Gurur duyduk ülkemizle, özellikle TCG Anadolu Gemimizde.. Umarım daha da güzel bir şekilde devam eden gelişmeler ülkemiz adına.

*Orhan Aydoğdu (30): TEKNOFEST ülkemiz için çok değerli bir etkinlik. Çünkü gençlerimizin ülkemizde ne tür gelişmeler olduğunu bilmesi gerekiyor. Bunlar için de yapılabilecek en iyi şey bu tür etkinlikler. Bu etkinliklere Mavi Vatan doktrininin dahil edilmesi de çok önemliydi. Vatanımız sadece kara sınırlarıyla değil deniz sınırlarıyla da çevrili ve bu alanda da neye sahip olduğumuz çok önemli. Onun için Mavi Vatan doktrinlerini savunuyorum. Özellikle TEKNOFEST'in Mavi Vatan etkinliğini de destekliyorum. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Burada gezilebilecek, görülebilecek birçok yer var. Ben donanmamıza yeni katılan ve teknoloji olarak çok daha benzersiz olan TCG Anadolu'yu ziyaret edeceğim.

*Canan Atak (43): Çok güzel bir atmosfer var burada. Kızıl Elma uçağımız da burada. Nelere sahip olduğumuzu burada gördük. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Savaş gemilerimizi gezdik, gururlanmamak elde değil. Deniz Kuvvetleri personelimizin donanımı, ilgisini de taktir ettik. Bugün burada olmaktan mutluluk duyduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

*Yavuz Selim Özdemir (13): İleride Gemi Tasarım bölümünde okumak istiyorum. Benim için bu tarzda bir etkinliğin düzenlenmiş olması çok anlamlı oldu. Burada özellikle TCG Anadolu gemimiz harikaydı. Ben de ilerisi için çok güzel bilgiler öğrendim.

*Onur Uyanık: Burada olmak çok muhteşem bir duygu. Atmosfer harika. Gemilerimizi, tanklarımızı, helikopterlerimizi, deniz altılarımızı, savaş uçağımızı gezdik gördük. TEKNOFEST'e ilk kez geliyorum iyi ki de gelmişim. Televizyonda gözükenden daha büyükler. Gemilerimiz ve deniz altılarımız beni çok etkiledi. Bu vizyona sahip bir ülke olabildiğimiz için de ayrıca onur duydum.

*Vural Çınar Uyanık (9): Büyüyünce Yazılım Mühendisi olmak istiyorum. Gemilerimizi ve helikopterlerimizi çok beğendim. Benim için ilham ve teşvik oldu. Ben de büyüyünce kendimi yazılım alanında geliştirip ülkemize fayda işler yapmak istiyorum.