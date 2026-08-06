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Giriş Tarihi: 6.08.2026

TEKNOFEST Mavi Vatan’da geri sayım başladı

Semih KARA Semih KARA
TEKNOFEST Mavi Vatan’da geri sayım başladı
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Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açacak. Türkiye'nin denizcilik gücünün merkezlerinden olan Gölcük, teknoloji tutkunlarını, gençleri, mühendis adaylarını ve denizcilik meraklılarını ağırlayacak.
İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması dikkat çekecek. Festival kapsamında sergiler, ziyaretçilere özel bir deneyim sunacak.

SAT VE SAS TİMLERİ
Denizcilik kültürünü yaşatmayı amaçlayan yarışmalar ve çeşitli etkinlikler de festival atmosferini zenginleştirecek. SAT, SAS ve deniz havacılık birimi gösterileri, denizcilik tarihini yansıtan alanlar, gemi ziyaretleri, sanal gerçeklik deneyimleri ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

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#MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ #GÖLCÜK

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TEKNOFEST Mavi Vatan’da geri sayım başladı
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