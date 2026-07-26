TEKNOFEST şampiyonları buzullarda test yaptı

TEKNOFEST'te elde ettikleri başarıyı kutuplara taşıyan genç araştırmacılar, 6'ncı Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde bilim insanlarıyla birlikte sahaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen sefer kapsamında, üç lise öğrencisi iklim değişikliği üzerine geliştirdikleri projeleri Arktik'in zorlu koşullarında test ederek bilimsel çalışmalara katkı sundu. TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda alan birincisi olan projeler arasından seçilen Muhammed Emin Bozkurt, Kadir Asrın Sarı ve Barkın Özsoy geliştirdikleri projeleri kutup koşullarında uygulama fırsatı yakaladı.

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