TEKNOFEST yarışmasında Rize Gençlik Merkezi 3’üncü oldular

Rize Gençlik Merkezi Temren Roket takımı Lise (A1) Kategorisinden 484 katılımcının olduğu TEKNOFEST 2024 Roket yarışmasının finalinde ilk 31 takım arasına giren ve yapılan elemelerde 3 olan Rize Gençlik Merkezi takımı başarısını kutluyor.

Türkiye 3'üncüsü olan Rize Gençlik Merkezi TEKNOFEST takımı Müdürü Yasin Çakmakçı bunun bir başlangıç olduğunu belirterek, "2024 TEKNOFEST Roket, elektrik araç ve drone takımıyla katıldığımız yarışmada Gençlik Merkezi olarak finale roketle ulaşarak Türkiye 3'üncülüğü aldık. Bu başarıya imza atan yıl boyunca gece gündüzlü saatlerce çalışan danışman hocalarımız Serdar Yazıcı, Erdoğan İsren Aslan, takım ekibimiz Kayra Öksüz, Zeynep Zeren Nişancı, Nuri Anıl Korkmaz, Hatice Özer, Kerem Eymen Çeliker, Cemre Avşar, Ecrin Balcı, Ali Karkan, Ubeyde Kırıcı'yı tebrik ediyorum. Hedefimiz 2025 TEKNOFEST'te en az 5 kategoriye katılıp yeniden Türkiye derecesi almak" dedi.