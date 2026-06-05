Haberler Yaşam Haberleri Teknofest'te mesleki yetenekler yarışacak
Giriş Tarihi: 5.06.2026

Teknofest'te mesleki yetenekler yarışacak

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Teknofest’te mesleki yetenekler yarışacak
  • ABONE OL
Türkiye'nin en büyük teknoloji organizasyonu TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması için başvurular devam ediyor. Yarışma; Kaynakçılık, Marangozluk, Su Tesisatı, Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü, Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama, PCB Montaj, Mekatronik Teknolojileri, Orta Gerilim Teknolojileri ve Akıllı Fabrika Sistemleri Programlama olmak üzere 9 kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmada teknik yeterlilik kadar el becerisi, ekip çalışması, zaman yönetimi ve problem çözme kabiliyeti de değerlendirilecek. Yarışma, mesleki ve teknik lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, mezunlar ile sahada deneyim kazanmış ustaların katılımına açık olacak. Böylece farklı yaş ve deneyim seviyelerindeki katılımcılar aynı platformda buluşarak bilgi ve tecrübelerini paylaşma imkânı elde edecek.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

#TÜRKİYE #TEKNOFEST

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Teknofest'te mesleki yetenekler yarışacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA