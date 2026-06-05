Teknofest’te mesleki yetenekler yarışacak

Türkiye
'nin en büyük teknoloji organizasyonu TEKNOFEST
kapsamında düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması için başvurular devam ediyor. Yarışma; Kaynakçılık, Marangozluk, Su Tesisatı, Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü, Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama, PCB Montaj, Mekatronik Teknolojileri, Orta Gerilim Teknolojileri ve Akıllı Fabrika Sistemleri Programlama olmak üzere 9 kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmada teknik yeterlilik kadar el becerisi, ekip çalışması, zaman yönetimi ve problem çözme kabiliyeti de değerlendirilecek. Yarışma, mesleki ve teknik lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, mezunlar ile sahada deneyim kazanmış ustaların katılımına açık olacak. Böylece farklı yaş ve deneyim seviyelerindeki katılımcılar aynı platformda buluşarak bilgi ve tecrübelerini paylaşma imkânı elde edecek.