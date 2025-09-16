TEKNOFEST’te yeşil inovasyon rüzgârı

İklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin geliştirdiği yenilikçi projeler, enerji verimliliğinden atık yönetimine kadar birçok alanda çığır açıyor. Bu çalışmaların en güçlü adreslerinden biri de Türkiye'nin teknoloji festivali TEKNOFEST. Küresel ısınma, kuraklık ve hava kirliliği, dünyanın dört bir yanında çözüm bekleyen sorunların başında geliyor. Gençler ise bu sorunları yalnızca tartışmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi geliştirdikleri teknolojilerle çözümler üretiyor. Enerji tasarrufu sağlayan yazılımlar, atıkları geri dönüştüren sistemler, temiz enerjiye dayalı yeni nesil araçlar, gençlerin laboratuvarlarından çıkıp sahaya taşınıyor. Türkiye'de özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin geliştirdiği projeler, iklim ve çevre konusunda farkındalığı artırırken aynı zamanda geleceğin çevre dostu teknolojilerinin temellerini atıyor. Bu projelerin en görünür platformlarından biri TEKNOFEST oldu.Festivalde her yıl düzenlenen "Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri" yarışmaları, binlerce genci sürdürülebilir çözümler üretmeye teşvik ediyor. Öğrenciler, su kaynaklarının verimli kullanımı, karbon salımının azaltılması, tarımsal üretimde yenilikçi yöntemler gibi konularda projelerle yarışıyor. Geçmiş yıllarda öne çıkan girişimler arasında, denizlerdeki plastik atıkları toplayan insansız araçlar, güneş enerjisiyle çalışan tarım makineleri ve biyogazdan elektrik üreten sistemler bulunuyor. Bu projelerden bazıları kısa sürede girişime dönüşerek yatırım aldı ve ticarileşti.TEKNOFEST'te ödül alan birçok öğrenci ekibi, daha sonra kurdukları şirketlerle çevre dostu çözümleri ekonomiye kazandırıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki Teknoloji Atölyeleri'nde yetişen gençler, yalnızca mühendislik değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik bilinciyle de donatılıyor. Uzmanlar, gençlerin geliştirdiği bu çözümlerin iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli halkalarından biri olduğunu, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecinde yeni neslin kritik rol üstleneceğini belirtiyor.İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak TEKNOFEST'te de çevre ve iklim odaklı yarışmaların öne çıkması bekleniyor. Festivalin organizatörleri, özellikle temiz enerji, geri dönüşüm teknolojileri ve karbon emisyonunu azaltmaya yönelik projelerin bu yıl daha fazla sahne bulacağını vurguluyor. "TEKNOFEST kuşağı" olarak anılan gençler, artık yalnızca teknoloji üretmekle kalmıyor aynı zamanda dünyanın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliğine karşı somut çözümler geliştiriyor. Bu yeni nesil, hem doğayı korumayı hem de ekonomiye değer katmayı başararak Türkiye'nin sürdürülebilir gelecek vizyonunun en güçlü aktörlerinden biri haline geliyor.