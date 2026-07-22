Teknolojiden uzak kampta aile bağları güçleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin aile bağlarını güçlendirmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği baba-oğul kampı renkli görüntüler oluşturdu. Çumra Apa Spor Konya Kamp Alanı'nda 2 gün süren etkinlikte babalar ve oğulları keyifli vakit geçirdi. Çocuklar teknolojiden uzak doğayla iç içe zaman geçirmenin keyfini çıkardı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen babaoğul kampı, aile bağlarını güçlenmesine katkı sağladı. Çumra Apa Spor Konya Kamp Alanı'nda düzenlenen kamp yine yoğun bir katılımla gerçekleşti. İki haftalık dönemde gerçekleştirilen etkinlikte toplam 600 katılımcı, doğayla iç içe unutulmaz bir kamp deneyimi yaşadı. 1 gece 2 gün süren etkinlikte, doğanın eşsiz atmosferinde 7-12 yaş grubundaki erkek çocukları ile babaları unutulmaz anlar yaşadı. Kamp boyunca keyifli vakit geçiren çocuklar, babalarıyla birlikte tahta oyunları, oryantiring, survivor parkuru, laser run, ok atma ve ahşap boyama gibi sportif, eğitsel ve sanatsal etkinliklerde yer aldı. Çocukların çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen kamp, babalar ile çocuklar arasındaki iletişimi güçlendirerek aile bağlarının daha da pekişmesine katkı sundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör