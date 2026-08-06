Teknolojiye mola doğaya yolculuk

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından aile bağlarını daha da güçlendirmek adına düzenlenen aile kampları bu yıl da yoğun ilgi görüyor Günübirlik anne–oğul ve baba–kız oyun kampları ile birlikte çadırda konaklamalı baba–oğul kampında aileler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçiriyor. Farklı içeriklerle hazırlanan kamplar, ailelerin günlük yaşamın yoğun temposundan uzaklaşarak çocuklarıyla birlikte verimli ve eğlenceli zaman geçirmelerine imkân sunuyor.

TEKNOLOJİ YOK OYUN VAR

Konaklamalı baba-oğul kampı kapsamında 1 gece 2 gün süren etkinlikte, doğanın eşsiz atmosferinde 7-12 yaş grubundaki erkek çocukları ile babaları unutulmaz anlar yaşıyor. Günübirlik düzenlenen anne–oğul ve baba–kız oyun kamplarında ise aileler, çocuklarıyla birlikte birbirinden renkli etkinliklerde bir araya geliyor. Kamplar boyunca keyifli vakit geçiren katılımcılar; tahta oyunları, oryantiring, survivor parkuru, laser run, ok atma ve ahşap boyama gibi sportif, eğitsel ve sanatsal faaliyetlerle hem eğleniyor hem de birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Doğayla iç içe geçen kamp süresince katılımcılar birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşayıp aile bağlarını pekiştiren etkinliklerde yer alma şansı buluyor. Çocuklar doğayı keşfetme fırsatı bulurken, ebeveynler de çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirecek özel anılar biriktiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve sportif etkinliklerle aileleri bir araya getirmeye devam ederken, gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çeken oyun kamplarının önümüzdeki dönemlerde de farklı içeriklerle yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.