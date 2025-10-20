Tele dolandırıcılara 10 milyon kaptırdı

MERSİN Anamur'da yaşayan ve uzun yıllardır kuyumculuk yapan F.B.'yi telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişiler, banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını ve bu nedenle gizli bir soruşturma yürütüldüğünü iddia etti. Sahte polis, F.B.'den bu soruşturmaya yardımcı olması için kimseye bilgi vermemesini ve yönlendirecekleri hesaplara para transferi yapması gerektiğini söyledi. Kuyumcu, dolandırıcıların yönlendirmesiyle, iki farklı işlemde toplam 10 milyon TL'yi S.K. isimli şahsa ait bir banka hesabına aktardı. F.B., bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli S.K.'nin kimlik ve adres bilgilerine ulaşıldı. Ankara'da belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli S.K. gözaltına alınırken, olayda kullanılan cep telefonuna da el konuldu. Mahkemeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.