Antalya'da yaşanan teleferik kazasının ardından Trabzon'da teleferik tatbikatı yapıldı. 3 bin 600 metre uzunluğu ile Karadeniz Bölgesi'nin en uzun mesafeli teleferiği olan Beşikdüzü ilçesindeki vargel sistemli teleferikte kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Bursa'da faaliyet gösteren özel bir şirketin arama kurtarma ekibince işletmede görevli 12 operatöre eğitim verildi. Daha sonra gerçekleştirilen tatbikatta ise senaryo gereği arıza nedeniyle teleferikte mahsur kalanlar kurtarıldı.Mahsur kalanlar, gerekli hazırlıkları yapan operatörlerin 55 kişi kapasiteli kabinin tabanındaki bölmeyi açmasının ardından halat yardımıyla, hattın altındaki stadyuma tahliye edildi. Jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat, yaklaşık bir saat sürdü. Eğitmen Ömer Faruk Abak, buradaki teleferik sisteminin, dünyanın en güvenli sistemleri arasında gösterilen vargel sistemli olduğunu belirterek, "Bu sistemde kurtarma malzemeleri teleferik kabininin içinde oluyor. Teleferik durduğu zaman dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan kurtarma yapabiliyoruz" dedi.