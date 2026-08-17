Telefon dolandırıcılarına 2.5 milyon lirasını kaptırdı

Eskişehir
'de Tepebaşı ilçesi Londra Sokak'taki ikametinde yaşayan Suna Sakarya (64), kendisinin suça karıştığını söyleyen kişilerce dolandırıldı. Telefondaki şahısların 'operasyon yapıyoruz' yalanına inanan Sakarya, şüpheliye 35 adet cumhuriyet altını, 72 gram altın ve çeşitli ziynet eşyalarını teslim etti. Yaşlı kadın, dolandırıcıların bu kez de 3 milyon lira değerindeki evini 2,5 milyon liraya sattırmaya çalışması üzerine durumdan şüphelendi. Karakola başvuran Sakarya'nın birikimleri yok olurken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.