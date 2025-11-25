Telefon dolandırıcılarından 2 milyonluk vurgun: Böyle yakalandılar! 'Eşinin başı belada' yalanı...

OTOBÜSTEKİ YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dün telefonla aradıkları F.T isimli kadını "Eşinin adı bir soruşturmada geçiyor" diye kandırıp, yaklaşık 2 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını dolandıran 2 şüphelinin, Bilecik'te otobüste yakalanma anları ortaya çıktı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurdukları otobüsün arka koltuğunda oturan şüphelilerin gözaltına alınma anları, görüntülere yansıdı. Otobüsteki diğer yolcuların bu anları şaşkınlıkla izlediği görüldü. Diğer yandan şüphelilerle birlikte 3 bilezik, 4 cumhuriyet altını, bayraklı zincir, zincirli yarım altın, beştaş pırlanta yüzük, tektaş pırlanta yüzük, yarım altından yüzük, 2 çeyrek altın, 1000 İsviçre frangı, 3 bin 500 ABD doları, 5 bin Türk lirası ele geçirildiği öğrenildi.

2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video