Video Yaşam 2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video

2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video

25.11.2025 | 13:22

2 milyon liralık dolandırıcılık olayına karışan 2 şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu Bilecik'te yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'da elden alma yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olayının ardından A.T. ve Ş.G. isimli şüphelilerin bölgeden kaçtığı ve Bilecik yönüne ilerlediği bilgisi üzerine alarma geçti. D-650 karayolu üzerinde yoğunlaştırılan denetimler kapsamında durdurulan araçtaki 2 şüpheli yakalandı. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, suça konu olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 milyon TL değerinde döviz ve altın ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından Afyon İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 01:04
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:22
Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti! Katil zanlısının eve geliş anı kamerada | Video 02:40
Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti! Katil zanlısının eve geliş anı kamerada | Video 25.11.2025 | 13:22
İBB, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini yarım bıraktı, vatandaş çileden çıktı | Video 07:42
İBB, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini yarım bıraktı, vatandaş çileden çıktı | Video 25.11.2025 | 13:22
Batman’da uyuşturucu tacirleri hassas burun Hector’a yakalandı | Video 01:17
Batman'da uyuşturucu tacirleri hassas burun Hector'a yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:22
Avcılar’da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı | Video 00:41
Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı | Video 25.11.2025 | 12:56
Antalya’da acı olay: Ekmek almak için çıkmıştı; kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 02:44
Antalya'da acı olay: Ekmek almak için çıkmıştı; kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 25.11.2025 | 11:50
Pendik’te zehir tacirine baskın: 71 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:03
Pendik’te zehir tacirine baskın: 71 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 25.11.2025 | 11:48
Mardin’de vahşet! Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları kafalarından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 01:46
Mardin'de vahşet! Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları kafalarından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 25.11.2025 | 11:02
Otobüste fenalaşan adam için zamanla yarış! Yolcularla birlikte acile böyle çekti | Video 06:09
Otobüste fenalaşan adam için zamanla yarış! Yolcularla birlikte acile böyle çekti | Video 25.11.2025 | 10:46
Kilis’te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı | Video 00:17
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı | Video 25.11.2025 | 10:46
Beykoz’da feci kaza! Makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı | Video 00:14
Beykoz'da feci kaza! Makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı | Video 25.11.2025 | 10:30
Beykoz’da feci kaza kamerada: Makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı | Video 00:14
Beykoz'da feci kaza kamerada: Makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı | Video 25.11.2025 | 10:02
Antalya’da çalınan kamyonlar dolusu plaj kumu bulunup, geri döküldü | Video 09:22
Antalya'da çalınan kamyonlar dolusu plaj kumu bulunup, geri döküldü | Video 25.11.2025 | 09:39
Mersin’deki rüşvet operasyonunda 6’sı gümrük memuru 11 kişi tutuklandı | Video 02:03
Mersin'deki rüşvet operasyonunda 6'sı gümrük memuru 11 kişi tutuklandı | Video 25.11.2025 | 09:26
Adana’da kaza anı hem güvenlik kamerasına, hem de araç kamerasına yansıdı | Video 00:47
Adana'da kaza anı hem güvenlik kamerasına, hem de araç kamerasına yansıdı | Video 25.11.2025 | 09:25
İstanbul’da vapur seferleri iptal edildi | Video 03:11
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi | Video 25.11.2025 | 08:56
Bursa’da şüpheli yangın kabusu büyüyor! Aynı apartmanda 6. yangın | Video 04:49
Bursa'da şüpheli yangın kabusu büyüyor! Aynı apartmanda 6. yangın | Video 25.11.2025 | 08:55
Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü | Video 03:09
Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü | Video 24.11.2025 | 16:03
Amcası tarafından boğazından ve kafasından bıçaklanan motokurye: Kendisi serbest, can güvenliğim yok | Video 02:26
Amcası tarafından boğazından ve kafasından bıçaklanan motokurye: "Kendisi serbest, can güvenliğim yok" | Video 24.11.2025 | 14:49
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun faili ile halay çektiği görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:14
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun faili ile halay çektiği görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.11.2025 | 13:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY