Telefon kaçakcılarına operasyonda 4 bın 480 cep telefonu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, yurt dışından yasa dışı yollarla cep telefonu ve aksesuar getiren bir şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin kaçak ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edilmesi üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında profilleri ve yerleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla ilk aşamada 12 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Bu baskınlarda bin 297 adet cep telefonu ile 528 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.





2.DALGA DA İSTANBUL VE ANTALYA'DA EŞ ZAMANLI BASKIN

Çalışmalarını derinleştiren kaçakçılık polisleri, şebekenin bağlantılarını takip ederek İstanbul ve Antalya'da 13 iş yeri ile 11 adres daha tespit etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 13 Temmuz tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hedef adreslerde yapılan aramalarda 11 bin 488 cep telefonu aksesuarı, 4 bin 480 cep telefonu, 966 cep telefonu bataryası, 800 cep telefonu ekranı, 80 bluetooth hoparlör ve 20 tablet ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki sorgu ve işlemleri devam ediyor.