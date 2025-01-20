Telefonla meşguldü Gizem’i öldürdü

İstanbul Kadıköy'de 16 Ocak günü yaşanan kazada, çocuk doktoru M.K. (50) seyir halindeyken, evinden çıkıp (22) yolun karşısına geçmeye çalışan Gizem Demirci'ye çarptı. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anına ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybeden Demirci'nin cenaze töreninde genç kadının ailesi gözyaşlarına boğuldu.Demirci'nin eniştesi Faruk Kandemir, "Kamera kayıtları var. Gizem'e çarpan araç çok hızlıydı. Sürücü de aracı hızlı kullandığını kabul ediyor. Hiçbir şekilde Gizem'i görmedi. Telefonla meşgul olduğunu düşünüyorum. Hatta EDS kayıtlarından bakılırsa daha önce o yol istikametinde elinde telefon olduğu görünecektir. Sürücü, sosyal medya hesabında araç kullanırken telefonla ilgilendiği anları paylaşmış" dedi.