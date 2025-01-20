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Giriş Tarihi: 21.1.2025

Telefonla meşguldü Gizem’i öldürdü

Kadıköy’deki kazada ölen Gizem Demirci’nin ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına isyan etti. Gizem’in ailesi: Sürücünün telefonla ilgilendiğini düşünüyoruz. EDS’ye bakılsın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Telefonla meşguldü Gizem’i öldürdü
İstanbul Kadıköy'de 16 Ocak günü yaşanan kazada, çocuk doktoru M.K. (50) seyir halindeyken, evinden çıkıp (22) yolun karşısına geçmeye çalışan Gizem Demirci'ye çarptı. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anına ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybeden Demirci'nin cenaze töreninde genç kadının ailesi gözyaşlarına boğuldu.



ARAÇ ÇOK HIZLIYDI
Demirci'nin eniştesi Faruk Kandemir, "Kamera kayıtları var. Gizem'e çarpan araç çok hızlıydı. Sürücü de aracı hızlı kullandığını kabul ediyor. Hiçbir şekilde Gizem'i görmedi. Telefonla meşgul olduğunu düşünüyorum. Hatta EDS kayıtlarından bakılırsa daha önce o yol istikametinde elinde telefon olduğu görünecektir. Sürücü, sosyal medya hesabında araç kullanırken telefonla ilgilendiği anları paylaşmış" dedi.

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Telefonla meşguldü Gizem’i öldürdü
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