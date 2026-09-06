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Giriş Tarihi: 6.09.2026

Telefonlar kapandı eğlence başladı

Türkiye’nin dört bir yanında teknolojiden uzak yapılan aile kampları yaza damga vurdu. Konya’daki anne-kız kampında da çocuklar cep telefonlarını kapattı. Doğanın kucağında anneleriyle vakit geçirip eğlenen minikler okul öncesi moral depoladı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Telefonlar kapandı eğlence başladı
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen anne-kız kampı, ailelerin birlikte güzel vakit geçirmelerine imkân sağladı. Teknolojinin egemen olduğu bu dönemde çocuklar bilgisayardan, tabletten, cep telefonundan uzak anneleriyle doyasıya eğlendi. Bu projeyle anne ve kızları okul öncesi deşarj olurken anne ve çocukları arasındaki iletişim daha da güçlendi.

TEKNOLOJİ YOK, OYUN VAR
Spor Konya Kamp Alanı'nda düzenlenen anne-kız kampında katılımcılar, doğayla iç içe unutulmaz bir kamp deneyimi yaşadı. Bir gece iki gün süren etkinlikte, doğanın eşsiz atmosferinde 7-9 ve 10-12 yaş grubundaki kız çocukları ile anneleri unutulmaz zaman geçirdi. Kamp boyunca keyifli vakit geçiren çocuklar, anneleriyle birlikte tahta oyunları, oryantiring, survivor parkuru, laser run, ok atma ve ahşap boyama gibi sportif, eğitsel ve sanatsal etkinlikler yer aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KONYA #KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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Telefonlar kapandı eğlence başladı
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