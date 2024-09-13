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Giriş Tarihi: 13.9.2024 15:39

Telefonum donuyor dedi: Tamirciyi baltayla yaraladı!

Bu kadar da olmaz dedirten olay Bursa'da meydana geldi. İnegöl ilçesinde 2 şahıs arasında telefon tamiri sebebiyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meydana gelen baltalı kavgada 1 kişi yaralandı. İşte detaylar...

İHA
Telefonum donuyor dedi: Tamirciyi baltayla yaraladı!

Bu kadar da olmaz dedirten olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Hüseyin K., ekranı kırılan telefonunu 3 gün önce aynı mahallede hizmet veren telefon tamircisi 37 yaşındaki Sunullah G.'ye tamir ettirmek için götürdü. Telefoncu Sunullah G., telefonun ekranını yenisiyle değiştirip sahibi Hüseyin K.'ye teslim etti. Hüseyin K. telefonu bir süre kullanmaya başladı. Telefonunda donma yaşanan genç, yeniden telefon tamircisine giderek sorunu söyledi. Takılan ekranın orjinal olduğunu söyleyen tamirci ile genç arasında tartışma başladı.

Genç, tamirciyi aracına alıp İnegöl merkezdeki bir telefoncuya gitti. Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren telefon tamircisine telefon gösterildi. Tamirci ise ekranın sökülüp bakılması gerektiğini söyleyince 24 yaşındaki Hüseyin K. ile 37 yaşındaki Sunullah G. arasında tartışma alevlendi. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin K. aracından aldığı baltayla Sunullah G.'ye saldırdı. Balta darbesiyle Sunullah G. yaralandı. O sırada olay yerine yakın olan polis ekipleri kavgaya müdahale ederken şahısları ayırdı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralı ise polis otosuyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Telefonum donuyor dedi: Tamirciyi baltayla yaraladı!
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