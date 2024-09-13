Telefonum donuyor dedi: Tamirciyi baltayla yaraladı!

Bu kadar da olmaz dedirten olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Hüseyin K., ekranı kırılan telefonunu 3 gün önce aynı mahallede hizmet veren telefon tamircisi 37 yaşındaki Sunullah G.'ye tamir ettirmek için götürdü. Telefoncu Sunullah G., telefonun ekranını yenisiyle değiştirip sahibi Hüseyin K.'ye teslim etti. Hüseyin K. telefonu bir süre kullanmaya başladı. Telefonunda donma yaşanan genç, yeniden telefon tamircisine giderek sorunu söyledi. Takılan ekranın orjinal olduğunu söyleyen tamirci ile genç arasında tartışma başladı.