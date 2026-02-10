Telegram’daki uyuşturucu ağlarına darbe! 69 iletişim grubu kapatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince anlık mesajlaşma platformu 'telegram' üzerinden kurulan kapalı ve açık gruplarda 'uyuşturucu madde ticareti' yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon düzenlenmişti.