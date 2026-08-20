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Giriş Tarihi: 20.08.2026 16:57

Telegram’dan tanıştılar, randevulaşıp öldürdüler

Konya’da Telegram üzerinden tanışıp buluştuğu 3 şüpheli tarafından öldürülen 18 yaşındaki Muhammet Furkan Özer’in katilleri tutuklandı.

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Telegram’dan tanıştılar, randevulaşıp öldürdüler
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Merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Demiryolu Caddesi yakınlarında 13 Ağustos gece saatlerinde sol koltukaltı bölgesinden bıçaklanmış halde bulunan Muhammet Furkan Özer, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçtığı aracı kısa sürede tespit eden ekipler, olaya karıştığı değerlendirilen Mehmet Emircan K., Ahmet Serdar B. ile Abdulkadir Tuna'nın (21) kimliğini tespit etti. Saklandıkları adreste yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyece tutuklandı.



KANLI BULUŞMADA YENİ DETAYLAR

Cinayetle ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı. Şüphelilerin, Muhammet Furkan ile Telegram üzerinden tanıştıkları ve buluşmak için randevulaştıkları daha sonra ise buluşma yerinde çıkan tartışmada Özer'i bıçakladıkları öğrenildi. Tartışma sırasında iddiaya göre Özer'in bıçak çıkardığı bunun üzerine Abdulkadir Tuna'nın da Özer'i yanında taşıdığı bıçakla yaraladığı öğrenildi.


#KONYA

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Telegram’dan tanıştılar, randevulaşıp öldürdüler
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