Haberler Yaşam Haberleri Televizyon tamircisi çekiçle dehşet saçtı
Giriş Tarihi: 18.7.2024

Televizyon tamircisi çekiçle dehşet saçtı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Televizyon tamircisi çekiçle dehşet saçtı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde televizyon tamircisinin çekiçle yaraladığı aynı aileden biri çocuk 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kardeşköy Mahallesi'nde H.D.'nin (65) evinde bağırışma seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi, H.D. ile eşi N.D. (60), kızı H.G. (37) ve torunu B.G.'yi (6) vücudunun farklı yerlerinden yaralanmış şekilde gördü. Aile, bölgeye yönlendirilen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.D., tedavisi sonrası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ilk ifadesi alınan H.G., annesinde olan kızı B.G.'yi almak için eve girdiği esnada televizyon tamiri için evde bulunan M.G.'nin (46) çekiçle kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi. M.G.'nin çekiçle diğer aile bireylerini de yaraladığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Televizyon tamircisi çekiçle dehşet saçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA