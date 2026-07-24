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Giriş Tarihi: 24.07.2026 05:06 Son Güncelleme: 24.07.2026 05:25

TEM Otoyolu'nda kaza! Minibüse çarpan otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, minibüse çarptıktan sonra bariyerlere saplanarak ters döndü. Feci kazada sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

AA Yaşam
TEM Otoyolu’nda kaza! Minibüse çarpan otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 2 yaralı
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TEM Otoyolu Ankara istikameti Hekimbaşı yol ayrımında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PBM 651 plakalı otomobil aynı yönde seyir halindeki 34 NLZ 394 plakalı minibüse çarptıktan sonra, bariyerlere saplanıp ters döndü.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü, bariyerlerle ters dönen otomobilin arasında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Minibüste bulunan ve hafif yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda yaklaşık iki saat araç yoğunluğu oluştu.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADLİ TIP KURUMU #TEM OTOYOLU

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TEM Otoyolu'nda kaza! Minibüse çarpan otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 2 yaralı
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