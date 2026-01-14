Haberler Yaşam Haberleri TEM Otoyolu'nda minibüs alev alev yandı
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki lastik yüklü minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden lastik yüklü minibüsün motor bölümünde çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında, şoför M.Ç. 34 GC 9439 plakalı minibüsü emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Şoför araçtan indikten kısa süre sonra alevler minibüsün tamamını sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının ardından minibüs kullanılamaz hale geldi.

