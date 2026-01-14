TEM Otoyolu’nda minibüs alev alev yandı

Yangın, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden lastik yüklü minibüsün motor bölümünde çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında, şoför M.Ç. 34 GC 9439 plakalı minibüsü emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Şoför araçtan indikten kısa süre sonra alevler minibüsün tamamını sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının ardından minibüs kullanılamaz hale geldi.