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Giriş Tarihi: 4.8.2024 11:18 Son Güncelleme: 4.8.2024 11:52

TEM Otoyolu’nda motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Ataşehir TEM Otoyolu’nda motosikletin sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
TEM Otoyolu’nda motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Ataşehir TEM Otoyolu Ferhatpaşa geçişi Ankara istikametinde 07.30 sıralarında kaza meydana geldi. Yunus Y.'nin kullandığı üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklet sürücüsünü Yunus Y. İle arkasında oturan ismi öğrenilemeyen kişi, TEM Otoyolu'na savruldu. Motosiklet ise metrelerce sürüklendikten sonra durdu.

AĞIR YARALANDI HASTANEDE ÖLDÜ

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan iki ağır yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yunus Y. Burada kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise durumun ağır olduğu belirtildi.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Polis ekipleri, yeni bir kaza olmaması için yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Motosikletin kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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TEM Otoyolu’nda motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı
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