TEM Otoyolu’nda motosiklet yayaya çarptı: Yaya hayatını kaybetti motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İstanbul TEM Otoyolu Ataşehir Dudullu yan yolda motosikletin çarpması sonucu yaya olarak yan yolun karşısına geçmeye çalışan Şafak Hakan Akpolat hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı. Kaza, 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir Dudullu ayrımı yan yol Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Yıldız'ın kullandığı 63 AIV 094 plakalı motosiklet, yan yolu kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Şafak Hakan Akpolat'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akpolat, yol kenarındaki alana fırladı. Motosiklet sürücüsü Yıldız da metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şafak Hakan Akpolat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammed Yıldız da olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Şafak Hakan Akpolat'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet de çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.