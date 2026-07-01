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Giriş Tarihi: 1.07.2026 23:43 Son Güncelleme: 1.07.2026 23:45

TEM Otoyolu’nda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu’da TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, araçtaki 3 kişi ise yaralandı.

İHA
TEM Otoyolu’nda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Kaza, TEM Otoyolu'nun Yedigöller Dinlenme Tesisi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mecit Bingöl yönetimindeki 24 ABE 723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Hurdaya dönen aracı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu'nda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Mecit Bingöl'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Asım B., Hamide B. ile Aslınur B. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Mecit Bingöl'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#BOLU #ANKARA #TEM OTOYOLU

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TEM Otoyolu’nda otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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