TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza! 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Gültepe rampası mevkiinde, İstanbul yönünde meydana geldi. 4 otomobil ve 6 TIR'ın karıştığı zincirleme kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, dorseli TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Selim Kılıç (30) ve yolcu olarak bulunan Kadir Balaban (38)'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı kazada 4 kişi de yaralanarak hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Feci kazada hayatını kaybeden Selim Kılıç ve Kadir Balaban'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak trafik kontrollü şekilde sağlandı.