Tema Aile Sağlığı Merkezi açıldı

İstanbul Valiliği'nin "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali Projesi" kapsamında yapılan Küçükçekmece Tema İstanbul Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, ilde her gün mutlaka 1 kamu binasının hizmete girdiğini, Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile hastanelerdeki standartların iyileştiğinin belirtti. Gül, "Çam Sakura, dünyanın parmakla gösterilen hastanelerinden bir tanesi. Küçükçekmece'mizdeki Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi de yanına yapılacak ek yatak kapasitesiyle ilçemizin ihtiyaçlarını görecek bir halde olacak" diye konuştu.