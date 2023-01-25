Haberler Yaşam Haberleri TEMA Vakfı Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 25.1.2023 13:07 Son Güncelleme: 25.1.2023 13:07

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti

TEMA Vakfı ve Tekfen Holding'in kurucularından olan Ali Nihat Gökyiğit 97 yaşında hayatını kaybetti...

DHA
TEMA Vakfı Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti

Tekfen Holding ve TEMA vakfının (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) kurucularından olan 97 yaşındaki Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti. TEMA Vakfı, Ali Nihat Gökyiğit'in ölümüyle ilgili twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Yaprak Dedemiz Sayın Ali Nihat Gökyiğit'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. Ali Nihat Gökyiğit'in cenazesi yarın ikindi namazının ardından Fatih Camii'nden kaldırılacak.

ALİ NİHAT GÖKYİĞİT KİMDİR?

Ali Nihat Gökyiğit 23 Şubat 1925'te Artvin'de doğdu. Robert Kolej'den mezun olduktan sonra Michigan Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği üzerine yüksek öğrenimini tamamladı. Robert Kolej'den arkadaşı Feyyaz Berker ile daha sonra Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olacak olan Tekfen Holding'i kurdu.
Arkadaşı Hayrettin Karaca ile 11 Eylül 1992 tarihinde TEMA'yı, yani Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın da kurucusudur. Aslen Gürcü kökenli Gogitidze ailesine mensuptur.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Maaş farkları için tarih belli oldu: Emekli sandığı kapsamında malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı...
Habertürk TV'deki 'Karne hediyesi et' yalanında yeni gelişme! Ham görüntüler ortaya çıktı: Muhabirden bilinçli yönlendirme
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den vergi affı ile borç yapılandırması açıklaması! Vade 4 yıl, peşinata yüzde 10 indirim!
Son dakika: Başörtüsü düzenlemesinde yeni gelişme: Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun 'Anadolu turu'na sert tepki: Artık İstanbul'da otur
CHP'li başkandan eski şoförüne kıyak! Belediye çalışanlarını canından bezdirdi
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den EYT, bütçe ve Meclis açıklaması!
Kılıçdaroğlu'na dert yandılar başlarına gelmeyen kalmadı! Hak isteyen işçilere soruşturma
Aday olması artık zor
Kaftancıoğlu da kavgaya daldı
ARKADAŞINA GÖNDER
TEMA Vakfı Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA