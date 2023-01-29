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Giriş Tarihi: 29.1.2023 10:47

TEM'de İETT otobüsü alev alev yandı

Sultangazi, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüsün şoförü son anda kendini dışarı atarken, kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı.

DHA
TEM’de İETT otobüsü alev alev yandı

Yangın, saat 05.45 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Küçükköy yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde yolcusu bulunmayan seyir halindeki 34 TP 7152 plakalı İETT otobüsünden alevlerin yükseldiğini gören şoför, hemen aracı kenara çekip son anda kendini dışarı attı. Otobüsün şoförü durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi..

ALEVLER TÜM OTOBÜSÜ SARDI

Alevler otobüsü kısa sürede sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale ederken, polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otobüsteki alevler söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yanan otobüs itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis kapattığı şeritleri trafiğe açtı.

YAKLAŞAMADIK BİRDEN PATLAMA OLDU

Yangın sırasında olayı gören Mehmet Atalay Kadıoğlu ve arkadaşları, "TEM Otoyolu'ndan geliyorduk. Alevleri gördük, yardım amaçlı durduk. Otobüs şoförü burada tek başınaydı. İtfaiye ve polis ekipleri hemen geldi. Yangına müdahale ettiler trafiği kapattılar. Yangın sırasında otobüste patlama oldu. Araç önce arka taraftan yanmaya başladı. Yaklaşamadık birden patlama oldu" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

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TEM'de İETT otobüsü alev alev yandı
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