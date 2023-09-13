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Giriş Tarihi: 13.9.2023 22:20

TEM'de zincirleme kaza: 1'i bebek 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazada kalbi duran bebek, ekiplerin kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü.

DHA
TEM’de zincirleme kaza: 1’i bebek 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM yolunun Körfez ilçesi Şirinyalı geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 5 aracın zincirleme kazaya karışması üzerine ihbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kalbi duran bebeğe kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürüldü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafiğe kapanan yolun tek şeridi kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ekiplerin kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışması devam ediyor. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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TEM'de zincirleme kaza: 1'i bebek 5 kişi yaralandı
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