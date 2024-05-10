TEO’da final heyecanı

Türkiye'de farkındalığı ve aidiyeti yüksek, dünya okuryazarlığına sahip gençler yetiştirmek hedefiyle yola çıkan Eğitimde 1 Adım Ötesi insiyatifi ülke genelinde önemli bir programı daha hayata geçirdi. Türkiye genelinde düzenlenen liselerarası bilgi yarışması Türkiye Entelektüel Oyunları'nın (TEO) ilk aşaması 20 Nisan Cumartesi günü 81 ilde gerçekleştirildi. Turkuvaz Medya Grubu, Türk Telekom, Enstitü Sosyal gibi sponsorları olan ve Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerin kültürel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek, düşünme kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya 60 bin öğrenciden oluşan 30 bin takım başvurdu. Öğrenciler, Yunus Emre'den Martin Lings'e, Tolstoy'dan Amin Maalouf'a birçok değerli fikir insanının kitabını okuyarak hazırlandı. Binlerce öğrencinin mücadele ettiği ilk aşamanın ardından TEO Liselerarası Bilgi Yarışması'nda final heyecanı başladı.Danışmanlık yapan öğretmenler yarışmanın, öğrencilerin sadece kitap okuma becerilerini değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerine de büyük katkıları olduğunu, öğrencilerdeki okuma alışkanlığını güçlendirdiğini ifade ettiler. Yarışmanın öğrencilere kitapların sunduğu farklı düşünce dünyalarıyla tanışma fırsatı vererek empati yeteneklerini güçlendirdiği de vurgulandı..Yarışmanın finali, 26 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak. Her ilden il birincilerinin İstanbul'da katılacağı yarışmanın yarı finali, 25 Mayıs tarihinde NUN Okulları'nda, finali ise 26 Mayıs'ta Turkuvaz Medya stüdyolarında gerçekleştirilecek.Yarışmada birinci olan takıma 100 bin TL, ikinci olan takıma 50 bin TL, üçüncü olan takıma 30 bin TL ödül verilecek. Sıralamaya giren takımlara danışmanlık yapan öğretmenlere ise sırasıyla 30 bin TL, 20 bin TL ve 10 bin TL ödül takdim edilecek.