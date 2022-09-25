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Giriş Tarihi: 26.9.2022

Ter kokan koca kusurlu sayıldı

İzmir’de emsali görülmemiş bir boşanma davası yaşandı. Erkeğin ter kokması da Yargıtay içtihatlarına ‘kusur’ olarak eklenmiş oldu

HALİT TURAN HALİT TURAN
Ter kokan koca kusurlu sayıldı
İzmir'de yaşayan B.T, kocası N.T'nin evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediğini, cimrilik ölçüsünde tutumlu olduğunu ve beden temizliğine özen göstermeyerek ter koktuğunu iddia ederek boşanma davası açtı. Koca N.T. de karşı boşanma davası açınca İzmir 11. Aile Mahkemesi iki davayı birleştirdi. Mahkemece yapılan soruşturma ve toplanan delillerde de kadının iddialarına benzer tespitler yapıldı. Ancak mahkemede, kadının da kocasıyla eşit kusurlu olduğu kabul edildi. Ayrıca kadının boşanmaya neden olan olaylarda kişilik haklarına saldırı niteliğinde olaylar yaşanmadığı belirtilerek maddi-manevi tazminat isteği de reddedildi. Çiftin boşanmasının ardından taraflar Yargıtay'ın yolunu tuttu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesine gelen dosyada son nokta konuldu. İçtihatlara da giren karara göre, kocanın evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği, ayrı bütçe oluşturduğu, cimri olduğu ve beden temizliğine özen göstermeyerek ter koktuğu belirtilerek kocanın gerçekleşen ve süreklilik gösteren bu tutum ve davranışlarının evlilik birliğini temelden sarstığı kaydedildi. Kadına atfedilebilecek bir kusurun da bulunmadığını belirten Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının, kocasıyla aynı oranda kusurlu kabul edilmesi ve buna bağlı olarak maddi tazminat talebinin reddedilmesinin isabetsiz olduğunu belirterek kararı bozdu. Yargıtay'ın kararı İzmir 11. Aile Mahkemesi'ne tekrar gönderildi.

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Ter kokan koca kusurlu sayıldı
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