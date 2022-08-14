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Giriş Tarihi: 14.8.2022 19:07 Son Güncelleme: 14.8.2022 19:07

Terastan aşağı attığı çekyat 4 yaşındaki kızını hayattan kopardı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Gürsel Beceren'in terastan aşağıya attığı çekyat alt katta balkondan başını uzatan 4 yaşındaki kızına çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
Terastan aşağı attığı çekyat 4 yaşındaki kızını hayattan kopardı

Olay, Bayramiç ilçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 3 katlı evin sahibi Gürsel Beceren kiracısından kalan eski eşyaları teras katından evin bahçesine attı. Aynı binanın 2'nci katında ailesiyle yaşayan Beceren, eşyaları aşağıya atarken kızı Rana da sesleri duyup, evin balkonuna çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Rana'nın balkona çıktığını fark etmeyen Beceren'in terastan aşağıya bıraktığı çekyat, başını uzatan Rana'ya çarptı. Rana'nın sesini duyan ve çekyatın başına isabet ettiğini gören anne Gülser Beceren (33) ile Gürsel Beceren kızlarını otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı Rana, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Rana'nın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde toplandı. Anne Gülser Beceren ve yakınları hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.

"EŞYALARI BAHÇEYE ATIYORDU"

Mahallede yaşayanlardan Gülferit Özkan, "Olayın nasıl olduğunu görmedim ama kiracı evi boşaltınca ondan kalan eşyaları terastan aşağıdaki bahçelerine atıyordu. Kiracıdan kalan eski eşyaları bu şekilde temizliyorlardı. Sanırım bu sırada bir kaza yaşanmış" ifadelerini kullandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Terastan aşağı attığı çekyat 4 yaşındaki kızını hayattan kopardı
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