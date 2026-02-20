Haberler Yaşam Haberleri Teravih namazına giderken feci kaza: Kayınvalide ile gelin hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 20.02.2026 10:43

Sivas'ta teravih namazına gitmek için caddenin karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Nadiye Akalın (78) ile gelini Zeliha Akalın (57), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 4 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki Ali Muhtar Camisi'ne teravih namazına giden Nadiye Akalın ile gelini Zeliha Akalın'a, F.B. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle gelin ve kayınvalide yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ekiplerin yaptığı kontrolde Nadiye Akalın'ın hayatını kaybetti. Yaralanan gelini Zeliha Akalın ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeliha Akalın da kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü F.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz