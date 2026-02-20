Antalya’da feci kaza: 71 yaşındaki Hatice Kepez hayatını kaybetti

2 kızı 3 torun sahibi Hatice Kepez Ramazan'ın ilk günü evine yakın Ünsal Camiinde teravih namazını kılmak için evden çıktı. Caminin karşısında yaya geçinden geçtiği sırada R.Y.'nin kullandığı pikap Hatice Kepez'e çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Hatice Kepez'e kalp masajının ardından ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen talihsiz kadın kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsini ardından Hatice Kepez, Kepez Mahalle Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arsında toprağa verildi. Kazanın ardından sürücü R.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'CAMİ ÖNÜNDEKİ YOLA HIZ KESİCİ KONSUN'

Hatice Kepez'in kardeşi Kepez Mahalle Muhtarı Yusuf Küçükkaya, kazanın meydana geldiği noktada acil önlem alınmasını istedi. Cami önü olması nedeniyle bu yolda sık sık kazanın meydana geldiğini belirten muhtar Yusuf Küçükkaya, "Yola geliş ve gidiş yönlü hız kesici konmalı. Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın." dedi. Yardımseverliği ve cana yakınlığı ile Hatice Kepez'in ani ölümü Kepez ilçesinde üzüntü yarattı.