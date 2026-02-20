Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta feci kaza! Teravih namazına giden Nadiye Akalın ile gelini hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.02.2026 11:05

Sivas’ta teravih namazına gitmek için caddenin karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ölen Nadiye Akalın'ın (78) ardından gelini Zeliha Akalın'da (57) hayatını kaybetti.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 4 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki Ali Muhtar Camiine teravih namazına giden Nadiye Akalın ile gelini Zeliha Akalın'a, F.B. idaresindeki 41 HG 416 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle gelin ve kaynana yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Nadiye Akalın'ın hayatını kaybettiği, gelini Zeliha Akalın'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

Yaralı Zeliha Akalın, ambulansla sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nadiye Akalın'ın cenazesi ise incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Gelin Akalın da hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz